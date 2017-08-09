陸軍連長酒後失態掌摑數名弟兄 累計3大過撤職

陸軍第八軍團今(9)日表示，針對所屬五六四旅徐姓連長7月27日邀集同仁營外餐敘飲酒，期間徐員酒後失態脫序掌摑數員弟兄，並於營內掌摑值星班長等情，五六四旅已召開人評會，核予「2大過2小過」處分；另於去(105)年10月間，徐員擔任步訓部中隊長，因怠忽職守，遭「記過乙次」處分，累計滿3大過，依據「陸海空軍懲罰法」第20條第2項規定，已達「撤職」標準。單位已依程序完成評議並將撤職令送達徐員，徐員如不服，可逕向國防部訴願委員會提出訴願。

第八軍團指出，有關徐員另涉不當行止及疑似潛入女性同仁寢室部分，已進入司法程序，目前分由臺南憲兵隊及臺南市警察局永康分局偵辦中，本部依「刑懲併行」，秉持「毋枉毋縱」原則，全力配合憲警調查，依法究辦。

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(中時)