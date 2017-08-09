陽岱鋼連9場敲安 可惜巨人遭逆轉
讀賣巨人今與阪神虎交手，旅日好手陽岱鋼繼續擔任球隊開路先鋒，此役2打數1安打，還選到2次四壞球上壘，生涯安打數累積到了993支，可惜巨人以4比5吞敗。
陽岱鋼近期連8場敲安，狀況相當火燙，此役首局就選到保送上壘，可惜下一棒的洋炮麥基卻擊出雙殺打瓦解攻勢，第2次上次打擊，陽岱鋼則吞下三振。
前5局陷入兩分落後的巨人，來到第6局，陽岱鋼成功擊出內野安打，並靠的隊友推進，加上阿部慎之助的高飛犧牲打，率隊先追回1分。
第8局陽岱鋼在一、三壘有人時選到保送上壘，巨人攻佔滿壘，洋炮麥基把握機會擊出二壘安打，陽岱鋼也展現腳程，雖然跑回本壘時原被判為出局，不過經過電視輔助判決，成功改判跑回分數，率球隊逆轉領先。
可惜終結者卡米奈洛無法守成，在9局上半被阪神接連擊出安打，一口氣失掉兩分，讓巨人反被超前，陽岱鋼9局下半兩出局後再度上場打擊，可惜擊出內野滾地球出局。
陽岱鋼此役3打數擊出1支安打，連9場擊出安打，打擊率來到3成11，8月至今33打數擊出15支安打，包含4發全壘打，打擊率高達4成54。
(中時電子報)
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