九寨溝強震後 火花海絕世美景消失

過去的火花海，被包圍在一片翠綠林中，美如仙境。(圖/百度百科)

震後的火花海，已看不見往日美景。(圖截自秒拍)

四川九寨溝昨天晚間間發生規模7.0的強震，至少造成19人罹難、247人受傷，而知名景點火花海也嚴重受損，原先的清澈湖水已不復見，嚴重乾涸。

過去的火花海，擁有湛藍清澈的湖水，四周被茂密的樹林包圍，藏在一片翠綠中的火花海，就像是一塊翡翠般的晶瑩剔透，當晨曦照耀，湖面就像有一朵朵的火花燃燒，因而得名。

然而昨晚的強震，讓火花海的美景幾乎消失，山泥傾瀉後造成長50公尺、寛20公尺的缺口，湖水因此洩出，嚴重乾涸，底部的泥土和枯木露出，如仙境般的絕景現已看不見。

(中時電子報)