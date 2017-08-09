反恐警攜子彈前往金門 返台才被查獲
警政署負責反恐業務的保安組警務正林劼偉，今年6月從松山機場搭機前往金門，督導當地反恐業務與演練。不料，在金門尚義機場回程時，竟被X光機驗出隨身背包內夾藏2顆制式90子彈。林聲稱包包係10多年前在北市警局刑大服務時購買，辦案時使用，懷疑是當初陰錯陽差留下，卻沒察覺。
反恐的警政署警官竟隨意攜帶子彈闖關、飛往金門，直到回程才被發現，顯示維安漏洞。航警局當初負責離境安檢的人員，已先被懲處。
林劼偉當時被依槍砲彈藥刀械管制條例移送金門地檢署偵辦，訊後無保飭回，警政署晚間指出，林員及相關人員行政責任，將視偵審結果再查究。
林劼偉是在6月14日上午搭機至金門視察業務，中午返台時，在金門尚義機場安檢站，被X光機掃描到包包有2顆子彈。
航警局事後調查，發現林在通過松山機場安檢站時，X光機就拍到2顆子彈，但因為與鑰匙等物品堆在一起，安檢人員沒辨認出來，讓其登機，直到回程才驗出。
警政署指出，經刑事局鑑驗，查扣的2顆子彈為制式子彈，具殺傷力，但非警用子彈。林則表示，該隨身包包是之前在北市刑大與同仁一起合購，很久沒用，這次出差隨手拿來使用，沒詳細檢查，他也不知為何有子彈。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。