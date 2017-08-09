反恐警攜子彈前往金門 返台才被查獲

警政署負責反恐業務的保安組警務正林劼偉，今年6月從松山機場搭機前往金門，督導當地反恐業務與演練。不料，在金門尚義機場回程時，竟被X光機驗出隨身背包內夾藏2顆制式90子彈。林聲稱包包係10多年前在北市警局刑大服務時購買，辦案時使用，懷疑是當初陰錯陽差留下，卻沒察覺。

反恐的警政署警官竟隨意攜帶子彈闖關、飛往金門，直到回程才被發現，顯示維安漏洞。航警局當初負責離境安檢的人員，已先被懲處。

林劼偉當時被依槍砲彈藥刀械管制條例移送金門地檢署偵辦，訊後無保飭回，警政署晚間指出，林員及相關人員行政責任，將視偵審結果再查究。

林劼偉是在6月14日上午搭機至金門視察業務，中午返台時，在金門尚義機場安檢站，被X光機掃描到包包有2顆子彈。

航警局事後調查，發現林在通過松山機場安檢站時，X光機就拍到2顆子彈，但因為與鑰匙等物品堆在一起，安檢人員沒辨認出來，讓其登機，直到回程才驗出。

警政署指出，經刑事局鑑驗，查扣的2顆子彈為制式子彈，具殺傷力，但非警用子彈。林則表示，該隨身包包是之前在北市刑大與同仁一起合購，很久沒用，這次出差隨手拿來使用，沒詳細檢查，他也不知為何有子彈。

(中時)