網球》打敗青少年球王 盧彥勳濟南賽挺進8強

盧彥勳濟南挑戰賽挺進8強。（盧威儒提供）

中國成都挑戰賽奪第28座挑戰賽冠軍，盧彥勳濟南挑戰賽也開紅盤，9日16強賽面對17歲塞爾維亞青少年球王凱曼諾維奇(Miomir Kecmanovic)，6比0、6比4取得8強門票。

溫網結束後，盧彥勳返回亞洲展開硬地賽季，首站成都賽5連勝捧冠，笑納今年第2座挑戰賽冠軍，隨即轉赴總獎金15萬美元(約新台幣456萬元)的濟南挑戰賽。

身為頭號種子，盧彥勳面對凱曼諾維奇，首盤就賞給對手「貝果」，進攻強勢的盧彥勳，一度令凱曼諾維奇打到動氣，頻頻轉頭怒視自己的教練團，甚至問自己的教練說：「你不是說他累了，他這樣打像累了嗎？」

盧彥勳次盤也率先破發取得5比3領先，盤末盧彥勳再破發成功，順利挺進8強。賽前預料是硬仗，盧彥勳也頗滿意自己此役表現，「對方球又重又札實，發球也很好，但自己表現沈穩，掌握了速度和角度，不讓凱曼諾維奇有踩上來的機會。」自成都賽以來寫下7連勝，盧彥勳下一場同樣將迎戰網壇新秀、南韓19歲好手金暢義。

(中時電子報)