時速120公里 陸新一代中低速磁浮列車破世界紀錄

由中國中車公司大連公司與西南交通大學聯合研製的新一代中低速磁浮列車，日前完成新的運行試驗，時速120公里打破了中低速磁浮車輛行駛時速的世界紀錄，為中低速磁浮在大陸發展又向前邁進一步。

預估到2020年，大陸有望建成5條以上中低速磁浮商業營運路線。目前除了長沙磁浮快線已營運超過1年，其他包括北京、天津、武漢、成都、廣州等10多個城市都有興建中低速磁浮規畫。

中國中車旗下的大連機車車輛公司8日表示，新一代中低速磁浮列車最高運行時速可達160公里，最小平面曲線半徑50公尺，最大坡道千分之一百。相較於目前已經投入營運的磁列浮車，這款磁浮車行駛速度更快、過彎道和坡道能力更強。

業界人士指出，目前的城市軌道交通，地鐵可滿足市區大運量需求，但造價高、噪音大，站點間距大時車速顯得略低。輕軌運量中等，高架路線造價只有約地鐵的3分之1，但同樣不適應大站間距。有軌電車造價低，但運量小噪音大，也不適應大站間距營運。

相較之下，大陸國產新一代中低速磁浮車屬於中等運量交通結構，具有振動噪音小、爬坡能力強、轉彎半徑小等優勢，尤其速度、彎道和坡道這3項綜合技術指標，是目前其他單一制式軌道交通無法同時實現的優點。

依據中國工程院中低速磁浮交通技術與產業發展戰略研究資料顯示，大陸發展中低速磁浮交通系統的條件已經成熟。以長沙磁浮為例，全長18.55公里，連接長沙火車南站和長沙黃花機場，是目前世界上最長的中低速磁浮線。設計最高時速為100公里，列車全程運行時間19分30秒，最大載客量363人，今年5月5日營運滿1年。

大連機車表示，大陸國產新一代中低速磁浮車能有效緩解車軌振動、提升系統競爭力並拓展中低速磁浮的適用範圍。新研發的磁浮車投入商業營運後，有望提供時速160公里以下城市中等運量客運需求，讓城市運輸更便捷。

(旺報)