大炮主義？ 法國萊克勒坦克試裝140公釐炮

法國的萊克勒坦克使用120公釐主炮，這是北約坦克的主要規格。(圖/defense up)

法國的萊克勒坦克(Leclerc Tank)是世界最先進的坦克之一，擁有精準的120公釐52倍徑滑膛炮，法國研發單位是否打算在火力上升級？ 2016年一本法國雜誌發表了一些改裝照片，把萊克勒坦克安裝了一門140公釐55倍徑的大炮，令人望而生畏。

美國國家利益雜誌(National Interest)介紹這個獨特的改裝計畫。原來這個大炮改裝案是在1996年的終結者實驗炮塔(Terminateur)，但是經過初步測試，法國軍方擱置終結者計畫，一直到2015年，再次安裝到萊克勒裝甲救濟車上，可惜資料有限，不太清楚這個實驗用意為何。

改進坦克砲彈的穿甲能力有三種主要方法：1是加大砲彈直徑，使炮彈的推進藥更多，自然產生更強的穿透器。2是更長的炮管，可以產生更高的砲彈初度。3是改進藥柱性能。其中最後一種方法是最好的，因為它不需要重新設計炮彈，也不會加重重量，但是在坦克的研發路線上，3種做法都有，而蘇聯主要是以1和2兩種。

安裝140公釐炮的萊克勒坦克，與上相比，火炮口徑與長度都明顯增加。(圖/ftr.wot-news)

冷戰期間，蘇聯率先在坦克主炮口徑上大幅提升，T-55的主砲口徑達到100公釐，而美國的M-48中型坦克仍只有90公釐。蘇聯到T-64坦克時，將主炮直接升級到125公釐，後來北約坦克陸續升級到105公釐、120公釐。在20世紀80年代，北約和華約都有設想持續提升主炮口徑，增加到更大的 140公釐或152公釐， 以取得更大的貫穿力。

在終結者主炮研發計畫中，140公釐的炮彈將比120公釐炮彈要大上許多。(圖/ftr.wot-news)

法國、德國和美國就曾在1990年代合作開展了一個名為「未來坦克主戰武器」的研發項目，考慮了各種主炮的可能性，其中包括電磁軌道炮與140公釐炮，但是這些計畫都沒有落實成為制式武器，因為過大的主炮，必然使用巨大的炮彈，這會減少坦克的攜彈量，而且坦克也會變得更重，速度與作戰距離也會減短，因此最終北約的坦克火炮就止步於120公釐。

事實上，1991年第一次波灣戰爭的經驗顯示，北約坦克的120公釐主炮可以有效擊穿蘇聯T-72坦克的裝甲，所以自波灣戰爭後的20年間，北約坦克就沒有再對火炮再進行升級的意思。

然而，俄羅最新的T-14阿瑪塔坦克( Armata Tank)可能會讓北約各國重新考量坦克的研發，俄羅斯媒體T-14具有更強的防護力，而且下一代的T-14將會改用140公釐主炮。隨著更新的自動化設備與無人炮塔，即使T-14安裝140公釐主炮，它的攜彈量仍然足夠。

回頭說法國，雖然終結者計畫只是一個實驗，不是萊克勒坦克的升級案，因為法國的坦克升級案主要是新的戰鬥管理、指揮控制系統與遙控機槍，再加上模塊化裝甲塊，飛彈干擾器，以及主動防護系統IED，當中沒有列入更換坦克主炮的內容。

然而，終結者計畫仍然暗示下一代歐洲坦克可能的發展方向。德國萊茵金屬公司已經在開發新型130公釐主炮，預計穿透力將提升50％。可能在2020年的歐洲坦克就會使用這種新大炮。

(中時電子報)