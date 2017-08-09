體會「飛」的感覺 北京首條磁浮列車年底前營運

在長沙磁浮線試營運1年後，北京首條磁浮列車S1線也積極進行測試，預計今年底前，北京市民就可以搭磁浮列車行駛在7站6區之間，體會時速100公里「飛」在鐵軌上的特殊感覺。

北京首條磁浮列車S1線在通過靜態測試後，從6月初開始進入區間動態測試階段，日前再升級到在軌測試，在7站6區間行駛。北京磁浮公司表示，動態測試包含控制系統、信號系統、車輛本身等30多個系統的測試，將會持續到11月。

在完成動、靜態測試後，S1線列車將進入1個多月的「跑圖」試營運階段。所謂「跑圖」就是模擬各種列車運行的情況。按計畫，在今年底，除了位於交通樞紐的蘋果園站外，S1線其餘的7站（石門營、小園、礦務局、上岸、石龍路、四道橋、金安橋）均可正式試營運，預計從門頭溝方向乘坐S1線到蘋果園站只要十幾分鐘。

儘管營運時速約100公里，但因列車運行時，靠著電磁鐵與軌道產生的電磁吸力，讓列車浮起約8毫米到1公分左右，車身與軌道之間會保持一定的距離，不直接接觸，輪子和軌道不會摩擦，也不會有噪音，北京市民將可以親身體驗這種在鐵軌上「浮」和「飛」的特殊感覺。

有市民擔心「浮」在鐵軌上的列車會不會發生脫軌，甚至翻車事故？北京磁浮公司表示，磁浮列車採用抱軌運行模式，讓車身緊扣著軌道，不會發生脫軌和翻車。且列車還有機械制動和落車制動等多項功能，甚至可讓磁浮列車垂直降落在軌道上，保證安全。

(旺報)