體會「飛」的感覺 北京首條磁浮列車年底前營運
在長沙磁浮線試營運1年後，北京首條磁浮列車S1線也積極進行測試，預計今年底前，北京市民就可以搭磁浮列車行駛在7站6區之間，體會時速100公里「飛」在鐵軌上的特殊感覺。
北京首條磁浮列車S1線在通過靜態測試後，從6月初開始進入區間動態測試階段，日前再升級到在軌測試，在7站6區間行駛。北京磁浮公司表示，動態測試包含控制系統、信號系統、車輛本身等30多個系統的測試，將會持續到11月。
在完成動、靜態測試後，S1線列車將進入1個多月的「跑圖」試營運階段。所謂「跑圖」就是模擬各種列車運行的情況。按計畫，在今年底，除了位於交通樞紐的蘋果園站外，S1線其餘的7站（石門營、小園、礦務局、上岸、石龍路、四道橋、金安橋）均可正式試營運，預計從門頭溝方向乘坐S1線到蘋果園站只要十幾分鐘。
儘管營運時速約100公里，但因列車運行時，靠著電磁鐵與軌道產生的電磁吸力，讓列車浮起約8毫米到1公分左右，車身與軌道之間會保持一定的距離，不直接接觸，輪子和軌道不會摩擦，也不會有噪音，北京市民將可以親身體驗這種在鐵軌上「浮」和「飛」的特殊感覺。
有市民擔心「浮」在鐵軌上的列車會不會發生脫軌，甚至翻車事故？北京磁浮公司表示，磁浮列車採用抱軌運行模式，讓車身緊扣著軌道，不會發生脫軌和翻車。且列車還有機械制動和落車制動等多項功能，甚至可讓磁浮列車垂直降落在軌道上，保證安全。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。