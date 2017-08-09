貝里斯關注我援瓜地馬拉6億美金 外交部：無金錢競逐

針對貝里斯媒體披露，瓜地馬拉獲得台灣援助6億美元（約181億元台幣），興建瓜地馬拉「CA9號公路」，引發友邦貝里斯媒體及外交官員注意。外交部今表示，基於雙方政府對彼此的尊重與相互諒解，援助友邦之金額一向不公開；並強調，無所謂金援外交情事，也不會墮入金錢競逐。

外交部指出，我國援外計畫屬經常性工作，各項合作均遵循《國際合作發展法》規範，基於邦交國經建發展需求，經雙方政府協商議定後，依規定對外舉行贈交儀式。

外交部強調，執行過程嚴謹、透明與公開，其追求目標為確能符合友邦人民的實際需要，且相關作業行之有年，無所謂金援外交情事，也不會墮入金錢競逐。

根據貝里斯《Amandala》日前報導，這6億美元包括2.5億美元（約75.5億元台幣）的捐贈款，另3.5億美元（約106億元台幣）貸款，則需可30年分期償還。

(中時)