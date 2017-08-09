周玉蔻再澄清主播事件：問題在他們的主管身上
資深媒體人周玉蔻先前在臉書分享一張體育主播王薀琁和立委蔣萬安的合影，對此批評：「很無言」，更提醒雙方應注意分際，引發網上正反兩極評論，今(9日)稍早她在臉書分享自己在《BuzzOrange》的專欄文章，二度澄清無意針對該位女主播，「真正的問題，仍舊出在他們的主管身上」。
周玉蔻在《BuzzOrange》的專欄提到，最近看到一位女主播和蔣萬安的合影，使她不安認為現今新進的媒體人似乎逐漸遺忘了專業倫理，將自身的格調拉低如同粉絲，才會有如此發文，使周玉蔻不得不點名近來的媒體主管是否對新人的專業訓練仍未到位？
周玉蔻表示，身為電視台的主播，不該只是讀稿機，更該有擔任該媒體「靈魂」與形象的自覺，許多著名的主播魅力都不是外表，而是專業的實力，然而現今許多電視台主管都忘了這點，只要求主播在社群上自我展現與號召的能力，最後再次強調問題並非在該位被她點名的女主播身上，「因她只是新世代的縮影」。
(中時電子報)
關鍵字：周玉蔻
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