亞洲盃男籃》衛冕軍中國首戰不敵菲律賓
已提前取得2019年世錦賽入場券的中國大陸，此次在攸關世錦賽門票的亞洲盃並沒有徵召頭號大將易建聯歸隊，9日首戰面對來勢洶洶的菲律賓隊即以87比96敗下陣來，衛冕之路恐怕困難重重。
菲律賓打出12比4開局攻勢，首節26比16取得10分領先優勢，次節，菲律賓在羅密歐的帶領下一度取得17分領先，但李根和周鵬接連砍進三分球，中國隊縮小落後差距，不過菲律賓還是緊守城池，半場打完53比39。
易籃再戰，周鵬、李曉宇與吳前先後飆進三分球，中國隊追至70比76；決勝節郭艾倫挺身而出，幫助衛冕軍83比82超前，可惜關鍵時刻守不住羅密歐，讓他連得5分，最終還是以9分之差吞下敗仗。
菲律賓全隊4人得分上雙，羅密歐手感發燙14投9中，攻下全場最高26分；郭艾倫18分，無奈最後關頭犯滿畢業，成為中國隊落敗主因。
(中時電子報)
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