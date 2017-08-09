陸外交部回嗆：日防衛白皮書「搬弄是非」

8日，日本政府通過新版防衛白皮書，再次對中國國防政策和軍事活動提出指責；對此，大陸外交部9日回嗆，日本新版防衛白皮書再次罔顧事實，老調重彈，對中國正常的國防建設和軍事活動進行無端指責，對中方海洋活動說三道四，在南海問題上搬弄是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

根據大陸外交部網站指出，中方強調中國政府維護國家領土主權和海洋權益的意志堅定不移，中方在釣魚台附近海域進行巡航執法是中方固有權利，日方無權說三道四；中方根據國際法、相關國內法規及自身國防需要開展正常的海空活動無可非議。

外交部表示，中方在南沙群島部分島礁進行必要和適度的設施建設，是國際法賦予主權國家的正當權利，與「軍事化」無關，更不會對地區安全構成威脅；在本地區國家的共同努力下，當前南海形勢已趨穩降溫。

外交部指出，中國與東盟國家正聚焦加強合作，推動全面有效落實《南海各方行為宣言》，共同制定地區規則；中國和東盟國家外長剛剛通過了「南海行為準則」框架，各方充分肯定當前南海形勢的積極向好勢頭，並高度讚賞「外交高官熱線」等早期收穫。

外交部稱，近年來，日本大幅調整軍事安全政策，企圖通過渲染周邊安全威脅，為自身強軍修憲製造藉口，引起地區國家和國際社會廣泛關注；中方敦促日方切實汲取歷史教訓，堅持和平發展道路，在軍事安全領域慎重行事，多做有助於增進與鄰國互信、多做有助於增進兩國政治安全互信、維護本地區和平穩定的事，而不是相反。

(旺報)