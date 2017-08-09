連日高溫 彰化縣府啟動高溫關懷機制關心街友
據中央氣象局預報，未來幾日各地多為多雲到晴，高溫炎熱之天氣，部分地區高溫達37度。高溫熱浪對弱勢民眾所造成之影響愈趨顯著，彰化縣政府函請各鄉鎮市公所適時啟動對遊民、低收入戶及中低收入戶等弱勢民眾高溫關懷服務措施。
為提供遊民、低收入戶及中低收入戶高溫關懷服務措施，彰化縣政府社會處於家庭關懷訪視時加強弱勢民眾預防中暑宣導，必要時，連結民間資源提供電風扇、飲水等物資，充實經濟弱勢家戶避暑設備。另外，請民間遊民服務團體，人安基金會、愛加倍協會、游藝邨等補充收容遊民飲水及減少防曬外，並加強街頭訪視遊民，告知預防中暑之訊息，提供飲水、帽子、扇子等物品，減少高溫衝擊。
社會處提醒。身旁的人若出現體溫高於40度、脫水、肌肉痙攣、頭暈、頭痛、耳鳴
、眼花、情緒不穩的症狀，可能是中暑的訊號，必要時應迅速就醫。如社會處也表示
，如在街頭發現遊民朋友，或者需要協助的獨居老人，可通報彰化縣政府社會處，發揮鄰里守望相助的精神，通報電話：白天：04-7532227、7532229、7532259；夜間遊民通報：0937-250847；獨居老人通報：0978-263135，社會處將提供物資或協助暫時安置等必要性服務。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。