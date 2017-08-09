連日高溫 彰化縣府啟動高溫關懷機制關心街友

連日高溫，彰縣府社會處啟動高溫關懷。（吳敏菁攝）

據中央氣象局預報，未來幾日各地多為多雲到晴，高溫炎熱之天氣，部分地區高溫達37度。高溫熱浪對弱勢民眾所造成之影響愈趨顯著，彰化縣政府函請各鄉鎮市公所適時啟動對遊民、低收入戶及中低收入戶等弱勢民眾高溫關懷服務措施。

為提供遊民、低收入戶及中低收入戶高溫關懷服務措施，彰化縣政府社會處於家庭關懷訪視時加強弱勢民眾預防中暑宣導，必要時，連結民間資源提供電風扇、飲水等物資，充實經濟弱勢家戶避暑設備。另外，請民間遊民服務團體，人安基金會、愛加倍協會、游藝邨等補充收容遊民飲水及減少防曬外，並加強街頭訪視遊民，告知預防中暑之訊息，提供飲水、帽子、扇子等物品，減少高溫衝擊。

社會處提醒。身旁的人若出現體溫高於40度、脫水、肌肉痙攣、頭暈、頭痛、耳鳴

、眼花、情緒不穩的症狀，可能是中暑的訊號，必要時應迅速就醫。如社會處也表示

，如在街頭發現遊民朋友，或者需要協助的獨居老人，可通報彰化縣政府社會處，發揮鄰里守望相助的精神，通報電話：白天：04-7532227、7532229、7532259；夜間遊民通報：0937-250847；獨居老人通報：0978-263135，社會處將提供物資或協助暫時安置等必要性服務。

(中時)