陳冠宇再飆K 面對軟銀後援2局無失分

陳冠宇今面對軟銀後援兩局無失分。(資料照)

旅日左投陳冠宇今在羅德與軟銀鷹交手，在第8局上場登板，後援2局無失分，可惜球隊打線此役遭到封鎖，全場僅擊出5安打，終場以2比3輸球。

羅德此役前7局陷入2比3落後，陳冠宇在第8局登場，雖然被擊出內野安打，不過成功抓到3個出局數，第9局續投，投出3上3下，並一口氣飆出2次三振。

可惜羅德無法上演逆轉秀，終場以2比3輸球，陳冠宇1日暌違近1個月升上一軍後，至今3場出賽共累積4.2局投球，被擊出4支安打，飆出5次三振沒有失分。

(中時電子報)