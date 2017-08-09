竇智孔老婆抱兒驚喜現身 甜喊「父親節快樂」

竇智孔老婆抱著兒子現身探班。（故事工廠）

《莊子兵法》劇組替劉亮佐、竇智孔及編導黃致凱慶祝父親節。（故事工廠）

夢田文創與故事工廠合作的舞台劇《莊子兵法》，日前替劇裡三位奶爸演員劉亮佐、竇智孔及編導黃致凱慶祝父親節，竇智孔的老婆幃幃也抱著兒子竇大福驚喜現身，一句「辛苦了，父親節快樂。」讓竇智孔又驚又喜；劉亮佐也收到老婆趙小僑及14歲兒子遠從美國寄回來的影片祝福，兒子還買了一件寫著「BEST DAD EVER」的T-SHIRT送給老爸，讓他超級感動！

幃幃說，兒子大福還小，還沒辦法畫圖，5年後會請大福畫圖送給爸爸當作父親節禮物。竇智孔嘴上說今年對父親節還沒特別感覺，「還在習慣當爸爸，還在習慣父親節這三個字」，但心裡倍感窩心。他說，其實母親節才讓他感受最深，畢竟媽媽是最累的，他曾透露老婆產後大出血，讓一旁的他覺得怵目驚心。現在的他專心投入工作，每天都在劇場排練，回到家看到老婆把家裡、兒子照顧得很好，就覺得幸福又感動。

劉亮佐的老婆趙小僑與兒子銓銓兩人在美國草原上奔跑喊：「父親節快樂！」劉亮佐收到這樣的隔空祝福嚇了一大跳，因為幾小時後，他就要準備到機場接太太與兒子回家，而趙小僑雖不忘在影片提醒先生要記得到機場接他們回家，也貼心準備香水，作為老公的父親節禮物，希望老公「香香」。

談到印象深刻的父親節，劉亮佐說，曾在兒子幼幼班時，收到兒子拿彩色紙剪的領帶，然後綁了一個小橡皮筋，上面寫了「爸爸我愛你」，還畫上了他的臉，那天晚上，他帶著兒子吃父親節大餐，特地戴上了兒子拿彩色紙剪的領帶，令他難忘。

《莊子兵法》是故事工廠第四部作品，前面三部作品《白日夢騎士》、《3個諸葛亮》、《男言之隱》叫好叫座，演出場次突破205場，累積觀賞人次超過10萬人。《莊子兵法》開賣至今台北場已賣破九成，票房有好成績，也讓故事工廠宣布開賣2018年台北加演場，竇智孔在《莊子兵法》中飾演常常把現實和幻想混淆、患有癲癇的懸疑小說家「星期五」，劉亮佐這次將在《莊子兵法》裡他將挑戰陰謀且心機重的反派角色，讓觀眾恨得牙癢癢，卻又要喜歡他。9月中起在新北藝文中心演出，購票詳洽兩廳院售票系統。

(中時)