批判更甚美日 北韓再度暗罵北京

向來被外界視為對北韓友好的大陸與俄國，在聯合國5日通過對朝最新制裁決議後，竟意外地遭到金正恩政權辱罵，其程度甚至超過美日，也令外界感到驚訝。然而，這已非北韓第一次批判北京方面。

《讀賣新聞》9日報導，金正恩政府對大陸和俄羅斯在聯合國的涉朝問題決議上投贊成票做法極為不滿。朝鮮亞太和平委員會8日發表聲明，大肆批評中俄「丟棄良心道義，追隨美國的國家應該要知恥。」

該聲明還以美國總統川普在決議通過之際，發推特讚揚中俄為例，不點名地辱駡中俄，「如此懼怕美帝的膽小鬼，就知道以美帝馬首是瞻，亦步亦趨。」

不過，目前外界推測北韓可能已擁有可打擊美國本土的核彈頭，日本經濟新聞稱，朝鮮正在全力爭取核導技術的儘快提高，這是其不顧一切反對聲音，多次發射導彈以進行相關資料核對的最大原因，而且確實取得了不小的成果。

(中時)