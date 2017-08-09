四川九寨溝強震 陸委會：旅遊警示調至橙色

震後的九寨溝，公路上落石滿地。(中新社)

中國大陸四川九寨溝縣在昨天晚間發生規模7.0地震，造成死傷，估計有2.4萬間房屋倒塌、嚴重損害，為強化國人旅遊人身安全之保障，陸委會今將九寨溝等地震災區列為橙色旅遊警示區域，提醒民眾非必要應避免前往災區。

此外，陸委會也提醒，大陸新疆博爾塔拉州精河縣於在今天上午亦發生規模6.6地震，造成相關人員受傷、房屋倒塌等災情，也請民眾多加注意。

(中時電子報)