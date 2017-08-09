中市廣三SOGO百貨餐廳驚傳火災 2民眾嗆傷送醫

台中廣三sogo15樓餐廳，今晚發生火災，火勢在一家餐廳的排油煙管燒起，並循排煙管往上悶燒，濃煙從頂樓冒出。（黃國峰攝）

台中廣三sogo15樓餐廳，今晚發生火災，火勢在一家餐廳的排油煙管燒起，並循排煙管往上悶燒，濃煙從頂樓冒出。（黃國峰攝）

台中廣三sogo15樓餐廳，今晚發生火災，火勢在一家餐廳的排油煙管燒起，並循排煙管往上悶燒，濃煙從頂樓冒出。（黃國峰攝）

台中廣三sogo15樓餐廳，今晚發生火災，火勢在一家餐廳的排油煙管燒起，並循排煙管往上悶燒，消防人員與百貨公司工務人員忙進忙出。（黃國峰攝）

有一男一女員工受輕微嗆傷送醫。（黃國峰攝）

消防隊員背著氣瓶、水帶等救火用具，陸續上樓。（黃國峰攝）

位於中市台灣大道的廣三SOGO百貨晚間驚傳火災，有民眾發現頂樓在晚間7時35分冒出陣陣濃煙，緊急報案。台中市消防局調派救災車輛13輛前往搶救，發現是15樓餐廳起火，火勢近晚間8時撲滅，有2名民眾受嗆傷送醫，因部分道路封閉，導致附近街道大塞車，警方進一步調查發生原因。

台中市消防局在9日晚間7時35分接獲報案，有民眾在金典酒店發現對面大樓位於台灣大道旁的廣三SOGO百貨大樓頂樓冒出大量白煙。消防隊出動救災車輛13輛、人員43人前往搶救，抵達現場發現百貨公司15樓的1家餐廳及旁側的管道間起火，火勢在晚間7時49分撲滅火勢。

台中市消防局表示，現場有1男1女受嗆傷，意識皆清醒，送醫治療，初步研判應無大礙。

為搶救火災及避免發生意外，百貨公司全面進行疏散，台灣大道在忠明路口附近的慢車道進行封路管制，晚間正逢交通繁忙時段，附近街道交通打結，造成嚴重塞車。

(中時)