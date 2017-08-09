世大運媒體手冊 地理用語改回「Taiwan」

世大運下周六就要登場，英文版媒體手冊中關於台灣的介紹，循奧會模式將「Taiwan」都改成「Chinese Taipei」，導致竟出現「Chinese Taipei is long and narrow（中華台北又長又細）」等句子，連台北市長柯文哲都說改過頭了，要改回來。結果就在今晚8時許，世大運組委會表示，線上版手冊已經上網，其中，涉及地理用語部分，已經都改回「Taiwan」。

世大運發言人楊景棠表示，世界大學運動會為國際大學運動總會（FISU）主辦，依FISU規定，組委會印製對外發行的英、法文手冊皆須送FISU檢視，以符合總會規範。

為提供國內外媒體賽會相關資訊與媒體工作所需服務，中文版媒體手冊線上版已於6月30日上線，同時辦理英文版翻譯與紙本手冊印製事宜，並依總會規定，於7月8日提送英文版手冊予FISU檢視，FISU媒體部門於7月10日將網路手冊內原用的「Taiwan」修改為「Chinese Taipei」。

不過，就在今晚，組委會發布新聞稿指出，已經將涉及地理用語部分，用詞改回「Taiwan」。FISU是否已經同意？楊景棠表示，已發信通知，基本上地理用語不涉及奧會模式範圍，對方應不會反對。

(中時)