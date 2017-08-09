高市啟動社區健康營造計畫 逾200老人受惠

苓雅區宣布開辦「社區健康營造計畫」，守護老人健康，延緩失智、失能。（柯宗緯攝）

苓雅區率先全市開辦「社區健康營造計畫」逾200老人受惠，圖為長青中心長輩閱報。（柯宗緯攝）

今年衛福部國健署開辦「社區健康營造計畫」，苓雅區為全市第一個申請的行政區，更是全國首度將規格拉到「區級」整合推動，目前有4個里試辦，從高齡社區展開防疫、防癌、防老促進活動，延緩失能及失智，已逾200位銀髮族受惠。

今（9）日衛生局長黃志中、民政局長張乃千等橫跨產官學界單位，宣布整合轄內社政、醫療等資源，正式推動苓雅區社區健康營造計畫。擔任召集人的苓雅區長陳進德指出，高市老年人口為13.8%，苓雅區即占18%，每5人即有1人達65歲，共3萬多名老年人。

陳進德表示，已向中央申請挹注73萬經費，建軍、意誠、福仁、奏捷等4里率先試辦，集結醫師、藥師、醫材等公會及民間單位，提供老年人體適能、健康檢查、不老食堂等服務，盼營造友善高齡環境，未來擬擴大全區69里辦理。

「健康營造計畫」為6大核心，苓雅衛生所長翁秀琴指出，包括社區資產地圖、口腔保健、失智預防、健康體能、健康飲食、長者社會參與、健康檢查及篩檢。同時，積極推動醫療網絡，從社區厝邊醫師診所到區域醫院，全面守護長輩健康。

衛生局長黃志中指出，社區健康營造「好說不好做」，須集結產官學民等單位力量推動，如不老食堂不單是共食概念，還需仰賴專業營養師調配。民政局長張乃千說，推估2036年全台老年人口到達25%，超過500萬人，如何在有限時間內，推動高齡社區友善環境，值得各界省思、關注。

(中時)