我援瓜地馬拉6億美金？外交部：絕無可能

針對貝里斯媒體披露，瓜地馬拉獲得台灣援助6億美元（約181億元台幣），外交部今否認並說，截至目前僅是瓜方所請，惟依我政府現今至為拮据之財務狀況，「本案絕無可能」。

外交部指出，我國如同所有先進民主國家，援外計畫屬經常性工作，各項合作均基於邦交國之經建發展需求，並遵循我國《國際合作發展法》之規範執行，過程一向嚴謹、透明與公開，目標為確能符合友邦人民之實際需求。

根據貝里斯《Amandala》日前報導，這6億美元包括2.5億美元（約75.5億元台幣）的捐贈款，另3.5億美元（約106億元台幣）貸款，則需可30年分期償還。

(中時)