床照外流 男偶像遭爆搞一夜情
日本傑尼斯偶像男團「Hey！Say！JUMP」24歲成員岡本圭人，2013年曾流出和清純女星有村架純的親密照，引發不小風波，但雙方皆否認戀情，沒想到近日又被爆曾和女大生搞一夜情，還有床照為證，私生活受到爭議。
據《週刊女性》報導，一名在東京任職文書工作的A小姐，向雜誌爆料她3年前還是大學生時，曾在一間酒吧遇到岡本圭人和團員知念侑李，一行人喝完一輪後還到KTV續攤。A小姐表示，當時知念侑李很積極，但她卻對他有戒心，反而對表現紳士的岡本有好感，2人便交換聯絡方法，1個月後，岡本圭人傳訊約她喝酒，赴約當晚2人就回到岡本住處發生性關係。
不過，之後A小姐想再約岡本圭人見面，對方就不再回應、斷了聯絡，對此，岡本圭人方面尚未回應。另外，報導還指出，岡本圭人和有村架純當年被公司否認交往消息後，戀情便不了了之，從此岡本就沒有固定女友，懷疑他是否有情傷陰影；新聞曝光後，粉絲則擔心會對組合造成負面影響。
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(中時電子報)
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