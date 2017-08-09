另類父親節獻禮！暖警助單親爸籌措資源
日前高雄市三民一分局三民派出所員警值勤時，意外發現轄區內有一單親父親撫養兩名尚讀國小的幼兒，家境貧寒，過著有一餐沒一餐的生活，當時警方積極協助奔走社政單位代為申請急難救助等社會資源，經媒體報導發揮廣大效應。其中位於高雄市的何姓善心人士，立即攜帶泡麵、白米、罐頭等生活物資親自到派出所，並請警員曾俊明協助轉贈救助物資，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖與關心。
警員曾俊明表示，日前於執行備勤勤務時，發現轄內陳姓男子打零工工作不穩，又帶著兩個年幼的孩子，生活貧困、家徒四壁，怕兩個孩子正在長身體的時候營養不良，走投無路下，只好到派出所請求協助。
曾員深入查訪後，發現陳男與兩個小孩確實急需幫助，於是立即與所長許志和到處詢問社政單位相關急難救助與物資補助，暫時協助單親爸度過難關。
未料，經由媒體報導，引起何姓善心人士的注意，立即主動向警方瞭解陳男的家庭狀況，並親自將要捐贈的泡麵、白米以及罐頭送到派出所，因為善不欲人知，特別洽請警方轉贈給陳男。前天上午警員曾俊明親自前往陳男家中，將愛心物資轉贈給陳男及小孩使用，發揮雪中送炭的精神，讓陳男好好度過一年一度父親節。
三民第一分局分局長戴台捷表示，民眾若發現經濟狀況困難的民眾，可主動聯繫警方、通知區公所或社福單位，讓相關機構能夠及時伸出援手，提供必要的資源連結與救助，發揮愛心一同關懷弱勢。
(中時)
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