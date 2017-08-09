台金援瓜地馬拉180億美元 貝里斯怨：援助我國少得可憐

外交部長李大維最近訪問我中美洲友邦貝里斯，承諾金援該國6000萬美元（約18億台幣），貝里斯媒體《Amandala》卻報導，台灣提供瓜地馬拉超過6億美元（約台幣180億元），相形之下，援助貝里斯的錢少得可憐。

《Amandala》報導稱，李大維7月底訪問貝里斯，簽署合作備忘錄，台灣承諾提供6000萬美元，包括2000萬美元不用歸還的捐贈。報導指出，與此同時，瓜地馬拉卻獲得台灣6億美元援助，以興建一條高速公路，且其中2.5億美元屬不用歸還的捐贈，另外3.5億美元可分30年分期償還。

貝里斯外交官員安德魯斯（Pat Andrews）被問及是否該了解一下，是否能從中國大陸獲得更多好處。貝里斯是否該告訴台灣，台灣比較關心瓜地馬拉，因此貝里斯應該更注意自身利益。安德魯斯回稱，已注意到相關報導，貝里斯不希望所受待遇和瓜地馬拉不同，也會把中國大陸列入考量，看看情勢如何發展，至於結果，他無法預測。

(中時)