花東鐵路雙軌化 林全：讓全台居民交通權利變得更平等
行政院長林全今（9）日在臉書貼文表示，台鐵局預計在11月底完成增設橫渡線工程，預期能在明年元旦及農曆年時，能夠增加往來基隆及東部地區列車班次，稍解一票難求的困境。未來在花東地區鐵路雙軌化、電氣化完成後，「我希望透過鐵路的強化，讓全台灣的居民交通權利變得更平等。」
林全指出，基隆和東部地區長期在交通建設受到瓶頸，原因之一就是鐵路運量不足，無法滿足基隆及東部地區平日通勤與假日返鄉的運輸需求。
他說，台鐵七堵、八堵站是往來東部與基隆的轉運站，因為路廊狹窄，經常被認為是列車調度最繁忙的路段。
林全透露，交通部長賀陳旦在今年初向他提到，這個路段路廊壅擠的問題可以利用增設橫渡線來解決，而且工程所需經費不多，又能帶來很大的效益，「我認為，那就要趕快來做，讓往來民眾交通更方便。」
(中時)
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