柯酸還沒遇到藍白拖 羅智強：有膽放鞋來 誰怕誰

前總統府副祕書長羅智強說要送柯文哲一雙藍白拖，讓他好好打小強。（合成圖／本報資料照片）

前總統府副祕書長羅智強自比小強，今（9）日上午更成立「小強全球後援會」；對此，台北市長柯文哲回應說「他沒有遇到藍白拖」。羅智強稍晚在臉書發文回擊：「放『鞋』過來吧。誰怕誰？」

羅智強略帶諷刺地說，他知道柯文哲是人生勝利組，即便不是含著金湯匙，也是含著銀湯匙出生的，所以瞧不起在泥濘中奮鬥努力的小強，也不意外。

羅智強引用姚立明的話奉勸柯文哲：「驕兵必敗」。在網路時代，小蝦米扳倒大鯨魚的例子比比皆是。羅也說，既然柯文哲這麼依賴藍白拖，他會請發言人蔣豐懋送雙藍白拖，讓他好好打小強。

羅智強最後再度自比為小強，是「不死族」，藍白拖也打不死，放「鞋」過來吧！

(中時電子報)