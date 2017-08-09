陳珮騏8歲喪父　今年父親節過得不一樣！

陳珮騏與陳霆、臧芮軒到粉絲加過父親節。（三立、取材臉書）

陳珮騏與陳霆、臧芮軒到粉絲加過父親節。（三立）

陳珮騏與陳霆、臧芮軒到粉絲加過父親節。（三立）

8歲就喪父的陳珮騏，對父親節一向沒有什麼概念，但她8日晚上，卻和陳霆、臧芮軒到粉絲家作客一起看戲劇播出，三人都表示與粉絲一起過節感覺超新鮮，對陳珮騏來說，也是最特別又溫馨的體驗，「以前都是聽人家說父親節怎麼過，這次自己真的融入其中體會到了。」

她和三立八點檔《一家人》演員陳霆、臧芮軒等人趁拍戲空檔親赴桃園八德的粉絲家中一起歡慶父親節，因粉絲一家姓「溫」，陳珮騏一走進粉絲家中，便溫柔嬌喊：「這是『溫叨』（台語：我家）啦，歡迎光臨。」並熟門熟路直接打開電視，大夥一起收看《一家人》，並獻上父親節禮物。粉絲見到演員們超開心地說：「劇情演得跟我們家一樣！」

陳霆岳父岳母家以及臧芮軒的家剛好都在附近，車程僅10分鐘以內的距離。陳霆戲裡戲外都是一家之主，父親節和自己的爸爸與岳父聚餐，收過最特別的父親節禮物是兒女親手繪製的卡片。泰雅族的臧芮軒說，每年父親節一定會跟家族一起喝小米酒直到晚上，今年雖然在工作中度過，卻是陪著兩個爸爸一起過節。她也提醒粉絲：「大部分的爸爸都看似威嚴，其實卻有顆柔軟的心，為人子女一定要趁機大聲說愛。」

戲中陳霆飾演的建欽爸爸是家中的唯一男人，生活在媽媽、老婆、四千金女人堆裡，而粉絲溫爸、溫媽育有三千金，與《一家人》葉家極為相似。一起看播出時，劇情正播到張玉嬿飾演的李惠雯幫老公貼藥布，溫媽媽說：「劇情真的太貼近生活，我在家裡的樣子跟張玉嬿很像，像是幫老公貼藥布、全家一同吃飯聊天。」近期劇情走到建欽跟惠雯因賣牛肉麵意見不合冷戰，溫爸趁機跟陳霆訴苦men’s talk，表示在家裡的地位也不怎麼高，讓陳霆搞笑的說：「在女人國有苦說不出啊。」

陳霆經常收到觀眾抱怨建欽太偏心曉夏，他對觀眾喊話：「觀眾朋友不要再罵我偏心了！因為知道這個女兒有狀況，你一定會用更多的心思更多的愛對她，這是為人父的真實心情。」臧芮軒回應：「可是我最不聽話欸。」陳霆笑說「曉冬」僅是小狀況，還不至於出事，陳珮騏笑說：「所以妳要趕快出狀況啊！」

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(中時)