轉職要做什麼？他們來學咖啡創業

明新科技大學開設「咖啡達人創業培訓班」，20餘名來自各行各業的學員，學習相關知識，培養自身第二專長。（莊旻靜攝）

明新科技大學開設「咖啡達人創業培訓班」，20餘名來自各行各業的學員，學習相關知識，培養自身第二專長。（莊旻靜攝）

學員敏方服飾業經營服飾業多年，未來有計畫開設複合式商店，結合咖啡和服飾，增加創意和溫度。（莊旻靜攝）

原先是工程師的盧芳瑂，為了孩子而離開職場，考慮透過創業，兼顧家庭與事業，很快就上手，可以拉花拉出Hello Kitty。（莊旻靜攝）

咖啡香助待業者創業！新竹縣明新科技大學承辦新竹縣政府今年度失業者職業訓練計畫，開設「咖啡達人創業培訓班」，不少原先從事科技業、幼教等行業學員期望培養第二專長而投入，9日小試學習成果，舉辦義賣活動，從咖啡到販售均一手包辦。

負責課程的明新科技大學旅館系講師蔡柏旻，具有調酒、咖啡等專業，他發現不少學員原為作業員，因對創業、咖啡感興趣而前來參與。蔡柏旻也說，咖啡相關產業的創業門檻相對低，但也須有特色才能長久經營。

此次培訓課程包含基本咖啡認識、調製，以及餐飲服務、蛋糕裝飾等，還有創業需了解的成本計價、業界文化等，另外包含勞動安全、衛生相關法規等，均在授課內容中，20多名學員須上滿360小時的課程。

曾是工程師的盧芳瑂8年前因生育，選擇辭職成為全職母親，一手帶大2名分別8歲、5歲的孩子，考量到老大已就讀小學，應可回到職場挑戰，但發現原先工作領域有所隔閡，且若服務客戶難以兼顧孩子，加上對咖啡有興趣，因此來學習第二專長，未來若開業，也較能配合孩子上、下課時間，彈性調整工時。

另名學員敏方則長期投入服飾業，她發現現今服飾業競爭壓力大，期望能透過咖啡香味，增加客人留在店中的時間，未來也考慮改以複合式經營，除了精進自己，也為自己的生意創造附加價值。原先在幼教業的學員李秋芬，已從事烘豆相關工作，在課程教師協助下，也準備開店。蔡柏旻說，這堂課程除了培訓學員自行創業外，也期望學員也可於咖啡、餐旅服務等相關行業任職，包含咖啡調製、業務、餐旅服務等。

(中時)