朱正生義大利之旅 做一件事完成國民外交

朱正生前陣子到義大利做深度旅遊。（取自臉書）

朱正生。（取自臉書）

朱正生。（取自臉書）

朱正生。（取自臉書）

朱正生現場示範教學。（取自臉書）

卡布里島的名產檸檬。（取自臉書）

威尼斯水船貢多拉。（取自臉書）

比薩斜塔。（取自臉書）

有過9年空服員經驗的造型彩妝副教授朱正生，日前首度與家人參加旅行團前往義大利旅遊，體驗什麼都不用做，單純跟著領隊走的放鬆之旅。

經常與學生談論不同年代的時尚造型史，朱正生此次選擇義大利深度之旅，無非想要沒有壓力的感受時尚之都的一切美好。威尼斯的街景、聖馬可大教堂、聖彼得大教堂、龐貝古城、古羅馬競技場、比薩斜塔、卡布里島、佛羅倫斯百花教堂，都讓朱正生彷彿經歷中古時代到近代的歷史巡禮的奇妙感受。

朱正生說：「很奇妙，來到卡布里島的時候，心裡就湧起從小聽到大的旋律，忍不住想哼起〈那令人留戀的卡布里呀〉，在卡布里島上有超多超大的檸檬，滿街散發出淡淡的檸檬香氣，感覺猶如置身在優雅的童話世界。」

領隊帶團員們參觀完百花教堂之後有自由活動時間，所有團員不約而同走進教堂旁著名的美妝店Biffoli shop（蕾麗歐）逛逛。湊巧遇到大陸團的遊客進來，他被遊客意外認出，遊客要求合照，他也來者不拒。由於他表現得十分大方，為此吸引店老闆目光，店老闆馬上在goole網站搜尋他的背景，於是邀請他現場教店內員工如何化妝。

朱正生原本抱持不花腦筋、低調輕鬆欣賞義大利風景及古文化，可是看到漂亮的義大利女生，眉毛都畫得不適合臉型，忍不住「手癢」，當場示範教學起來。他一開始只想稍微示範適合臉型的眉型如何化，以及修出漂亮的眉型，忍不住連眼妝也一起示範，真的成了現場教學，並發現大部分歐洲女性的化妝技術其實沒有亞洲女生來得好。當大家一起圍著看他示範眼妝，沒想到領隊更聰明，直接用手機錄下教學片段，於是這趟義大利之旅，意外以彩妝教學完成小小的國民外交。

朱正生說，由於遇到非常專業的領隊龔國瑋，加上行程安排有非常多博物館的詳細導覽與文物介紹，文兿復興時期及巴洛克時期的藝術珍品多得讓人震撼，更從繪畫中感受到時尚造型，隨著年代變化下的各種美麗創作軌跡，是道地的充電之旅，可說是收穫良多，不虛此行。而蕾麗歐的店名Biffoli sho，在佛羅倫斯百花大教堂旁，是非常著名的義大利美粧名品，也是全亞洲知名美粧部落客及觀光旅遊必造訪之名店。

(中時)