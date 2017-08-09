一場動搖日本國本的暴動 讓台灣嘉南大圳誕生了

戴忠仁將擔任這次八田與一文物專場的拍賣官。（戴忠仁提供）

八月號藝術收藏+設計。（戴忠仁提供）

戴忠仁於周刊介紹八田與一的歷史地位。（戴忠仁提供）

剛出刊的八月號藝術收藏+設計刊出一篇資深主播戴忠仁的文章，敘述了一百年前日本的一場差點動搖國本的暴動造就了台灣嘉南大圳和八田與一的歷史地位，引起許多關注。

戴忠仁指出，因為當年日本稻米生產量不足導致價格飛漲，民怨沸騰，致使全日本有四分之三的地方發生群眾暴動，日本當局最後採取血腥鎮壓控制住局面，這史稱「米騷動事件」讓日本政府同意八田與一興建嘉南大圳的構想，以使台灣成為日本本土的稻米供應中心。

戴忠仁於文中提到，兩個月前看到一批將在台北拍賣的八田與一文物和信件，他仔細研究後才明瞭，當年八田與一引進了紐約地下鐵開挖隧道的先進觀念，使他克服工程最困難的瓶頸，提供八田與一意見的是美國工程師學會首任會長羅伯.里奇偉。這次拍賣的就是八田與一贈送羅伯幾項禮物:掛在羅伯家中的「嘉南大圳施工絹畫」、全球唯一的漢英對照嘉南大圳平面圖、首次被發現的銀製烏山頭引水道模型等。

烏山頭水庫工程是當時亞洲最大水利計畫，美國工程師年刊還特別專文介紹它的施工法，這種建築工法至今還是世界唯一的紀錄。嘉南大圳完工後，八田與一曾經受陳儀（後來台灣228事件的指揮者)的邀請，跨海到福建擔任水利顧問。在蔣經國擔任行政院長時，他多次巡視烏山頭水庫，並做出和白河水庫、曾文水庫串聯成大觀光區的政策。

戴忠仁除了將他的觀點發表在藝術刊物上，同時也應邀擔任這次八田與一文物專場的拍賣官，戴忠仁有感觸的說，因為美國人的協助所以八田與一順利完成他的計畫，但是八田與一卻也葬送在美國軍艦的砲火下，接著八田與一的夫人投水殉情，以致他們八名全部在台灣出生的子女成為孤兒！

無論從工程史、農業史和經濟史、文化史的角度看，這次專拍都是彌足珍貴的文物資料，更特別的是，拍賣當天正好是八田與一和其夫人外代樹結婚滿一百年的日子！這場拍賣文物將於8月11至8月12日於台北華山創意園區西一、西二館展出，8月13日（週日）下午一點正式開拍。

(中時電子報)