「龍虎天下絕」 陸宗教觀光勝地受台客青睞

江西鷹潭的龍虎山是道教傳統聖地，這類富宗教意涵的觀光景點近年備受台客喜愛。（陳柏廷攝）

隨著兩岸交流越來越密切，台灣遊客赴大陸旅遊人數也是逐年增長，除了自然風光景點外，像江西鷹潭的龍虎山、福建湄洲島媽祖廟等富有宗教意涵的觀光景點，近年也備受台灣遊客青睞。

僅管當前兩岸政治氛圍不佳，但根據政府公開資料，去年台灣民眾赴大陸旅遊人數達到573萬人次，較去年成長4.2％，種種跡象顯示，大陸幾乎已成台灣民眾相當青睞的旅遊目的地。

事實上，大陸除了有自然風光，或是萬里長城等歷史景點外，近年來，隨著兩岸民間民俗活動交流日益緊密，像江西鷹潭龍虎山這類富有宗教意涵的觀光勝地，也備受台灣民眾所喜愛。

江西鷹潭市委常委、常務副市長張福慶昨在「龍虎天下絕」相關活動上稱，鷹潭與台灣兩地交流密切，鷹潭近年也在深化拓展旅遊事業，推動一部手機玩遍鷹潭，希望以更多的旅遊便利性，吸引台灣遊客。

鷹潭市龍虎山景區管委會主任雷紀文指出，龍虎山的旅遊新業態，跟往年相比，有很大的改觀。諸如「尋夢龍虎山」等都是近年新打造出來的亮點與景區，值得台灣民眾前來一遊。

雷紀文強調，中共總書記習近平對於龍虎山，有著「龍虎天下絕」的讚譽，希望透過跟台灣旅行社一起推廣，讓更多台灣民眾知道龍虎山的魅力所在。

雷紀文還稱，過去台灣遊客到龍虎山遊玩的人數其實也不少，每年大概有2萬7千多人，希望能利用一年的時間，讓台灣旅客去龍虎山的人數能達到10萬人，創歷史新高。

(中時)