生涯被三振千次 彭政閔中職第一人

彭政閔今面對富邦悍將，吞下生涯第一千次三振。(資料照 圖：截自CPBL)

中信兄弟彭政閔，生涯累積被三振次數已來到998次，今面對富邦悍將，在4、7兩局吞下三振，生涯被三振來到一千次，成為中職第一人。

彭政閔今進入生涯第17個球季，此役賽前已經生涯打點來到999分，被三振數則有998次，今面對富邦洋投羅力，彭政閔3打數0安打，還吞下2次三振，被三振數達成千次里程碑。

彭政閔成為中職首位吞下千次三振的打者，緊追在後的是隊友林智勝的987次三振，也有機會在本季就達成這樣的特殊紀錄。

(中時電子報)