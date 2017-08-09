兩岸地震哪最多？台灣逾1500次排首位
近年來四川地震頻傳，8日深夜九寨溝又發生芮氏規模7.0地震，不只讓當地民眾勾起地震可怕回憶，更引發兩岸民關注，兩岸何處地震頻率最高；而據統計，兩岸發生5級地震以上最多的地方，台灣排第一，至於近年大地震頻傳的四川則只排第5。
據《 新京報》報導，大陸最早的地震文字記錄可追溯到西元前1831年的山東省地震，但從西元前780年起，中國北部有了完整的地震記載。根據中國地震資訊網的資料，從西元前780年開始，有記載的5級及以上地震4385次。
報導稱，若對其中「地震參考位置」明確指出的記錄進行統計發現，臺灣以1522次排在第一位，其次是西藏、新疆和雲南，四川以294次排在第五位。
此外，根據現有記載，四川共發生過7-7.9級地震21次，8級地震1次，就是2008年汶川地震。發生8級及以上地震最多的是西藏和新疆，都有4次。記錄中8.6級是最高震級，1950年發生在西藏。
(中時)
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