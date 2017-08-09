素食族點餐 台幣320換來一盤番茄洋蔥

喬琪安娜看到這盤約合320元台幣的素食大餐，完全傻眼(取自喬琪安娜的推特)

英國素食族喬琪安娜和家人到西班牙南部的太陽海岸（Costa del Sol）渡假，不過卻惹來一肚子氣。她前往當地一家標榜專為素友服務的餐館，點了一份素比薩。不過她發現比薩含蛋，主廚同意為她換其他東西。

喬琪安娜看見上桌的食物簡直傻眼，偌大的盤子上，只有切成一塊塊的番茄，以及一圈一圈的洋蔥。更讓她氣結的是，這盤東西居然要價約合320台幣！喬琪安娜的妹妹把這奇遇po上推特，「看看我老姐的表情，這頓美妙的素餐超神的。」

(中時)