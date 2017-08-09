美食街冒濃煙 廣三SOGO疏散人潮

台中市9日晚間驚傳百貨火警，位於台灣大道的廣三SOGO百貨在晚間7:35分突然冒出濃煙，館內員工指出，15樓美食街越南小吃不知何故冒出濃煙，濃煙順著大樓排煙設施不斷往上篡，在發現疑似火警警報時立即啟動各樓層疏散作業，火勢在7點49分撲滅，並未造成任何傷亡。

廣三SOGO員工表示，當時值夜同事都在19樓辦公，當時只覺得排煙口不斷有濃煙還以為是辦公室起火，大樓防火人員也逐層開始尋找火源，並啟動疏散機制，不到30分鐘即將館內消費者全數疏散。

經查起火點在15樓越南小吃排煙管，原因仍待釐清，目前百貨公司決定除15樓外10日仍正常對外營業，至於15樓美食街明日會不會局部開放營業仍待釐清並排除起火原因，且需檢視能否在最快時間復原。

(中時)