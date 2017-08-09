肯亞總統大選肯雅塔可望連任 反對黨拒接受敗選結果

肯亞總統大選初步結果已出爐，據目前開出8成選票顯示，現任總統肯雅塔(Uhuru Kenyatta)以54.9％得票率領先反對黨候選人歐丁嘉(Ralia Odinga)的44.3％，可望連任成功。但歐丁嘉卻拒絕接受敗選結果，聲稱計票過程為一大騙局。

(工商)