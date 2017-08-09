Marketwatch報導，美股近來漲勢凶猛，已引股市是否過熱疑慮。若以席勒平均本益比(CAPE)來看，目前標普500指數的CAPE已飆破30倍，不僅創網路泡沫已來最高，並直逼1929年的32倍，這也令一些分析師擔憂1929年的美股股災可能重演。

(工商)