體感溫度破42度 警家訪關懷長者

預防高溫中暑，新北市金山警分局動員派出所警力，送礦泉水給轄區獨居長者。（李其樺翻攝）

時值酷暑季節，雙北連續溫度達37度，體感溫度破42度，新北市金山警分局啟動防熱機制，由各駐區派出所動員警力，訪視獨居老人，並遞送礦泉水消暑，讓長者對警員關懷倍感窩心。

警方呼籲，近日高溫炎熱，民眾請減少陽光曝曬，戶外活動時留意身體狀況，備妥飲水及防曬用品，室內請保持空氣流通，並關注長者或慢性病患者的健康狀況，若有身體不適要盡速送醫。

(中時)