出現7大徵兆 中印準備開戰！

解放軍在中印邊境的後勤作業。（央視截圖）

中印邊界對峙已持續1個多月，天冷真能解除對峙窘況？目前在洞朗邊界，印軍構築多個碉堡，而印軍侵佔洞朗還是在分水嶺之下避風的斜坡上，入侵印軍支起帳篷點起火爐，就能支撐到天氣漸暖，寄託天氣趕走入侵者，無異於「夢裡意淫」。

中印若開戰，會是什麼規模？中國出手基本上會限於洞朗地區，將入侵印軍趕出去為目的，基本控制在小規模武裝衝突範圍，雙方很難升級到中印邊界全線。

據新浪軍事報導，而中印兩軍要發生武裝衝突前夕，會出現7徵兆：

1.中國要多於印軍1.5至2倍兵力

目前，洞朗入侵40多人，最多近400人，背後一個山地旅約3000人，如果衝突，中方在此集結動用兵力至少要1.5至2倍於印軍。中國要抽調足額兵員，且不影響其它邊界部署的兵力，從內部抽調是唯一選擇，但至少需1個月時間適應與部署。

從中國內部臨時抽調上來的部隊，能適應高原高寒山地作戰嗎？在夏秋季節光照強烈下，植物光照作用下產生氧氣量多，空氣所含氧量比冬季要高，人員適應能力應較強。另中方要揚長避短，集結優勢的空軍、火箭軍兵力，彌補地面山地作戰兵力的薄弱，建立對印度的立體作戰優勢。

2.後勤馬不停蹄，儲備物資龐巨大：

作戰基本以火力戰為主，常規炮彈、炸彈、導彈使用比例增大，各種武器裝備同時出動，後勤補給需求大品類繁多，前運後送運輸量龐大。

3.衛星偵察、高空偵察、地面偵察密集：

中國現有的衛星偵查能力接近美國現有水準，位居世界前3名（美國、中國、俄羅斯）。中國軍隊裝備有預警機、電子戰、指揮控制、無人察打一體機等飛機，將把戰場掃瞄透明。解放軍陸軍合成營裝備的4X4輪式輕型戰場偵察車內部首次曝光，該車集戰場雷達掃描，紅外探測，光學偵察，視頻傳輸為一體，將合成營偵察觸角挻伸10公里。這些偵察活動會透露軍事行動的進展與決心。

4.疏散西藏亞東縣部分老人孩童：

西藏亞東縣城直線距離邊界不到15公里，形勢緊張時會疏散部分居民。

5.宣傳輿論攻勢密度大：

目前，中方此項工作基本了結。

6.印軍針對中方動向會相應對等升級備戰動作：

印度偵察力量會盯著中方一舉一動，印度會隨中國動作而動作，即便誤判中國決心意志，但會掌握中方基本動向。

7.印媒大打悲情牌：

印度察覺中國動武徵兆後，敏感玻璃心的印度媒體會不甘人後，在國際上大呼小叫地打悲情牌，藉國際夥伴來阻止中國出手教訓。

(中時電子報)