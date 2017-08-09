能源新希望？ 科學家發明口水電池

這種口水電池每一塊都是小電池，它需要大量串聯才有明顯的電量，未來可能可以成為臨時電源。(圖/賓漢姆頓大學)

俗話說：「少打口水戰，難道口水可以發電嗎?」 現在科學家打算把這句戲言成真。這是美國紐約州北部賓漢姆頓大學(Binghamton University)研究團隊的研發方向，他們開發了可以通過唾液驅動的電池。

史密森尼學會報(Smithsonian)報導，這種「口水電池」的正確名稱是「微生物燃料電池」(MFCs)，以特殊的細菌來驅動電流，口水是啟動細菌的介質。賓漢姆頓大學的電機資訊科學助理教授蔡尚恩 (Sean Choi，南韓裔)是研發團隊主持人，他一直致力想為缺乏電力農村地區發展簡易小型電源，以提供當地醫療檢查器械之用。

蔡教授在新聞稿中說：「許多發醫療診斷機器都需要電，雖然功率不必高，但是在貧困地區電力缺乏，即使要充電都沒地方找，所以能夠自力發電是最好的。」

細菌動力電池是以一種名叫「奧奈達湖桿菌」(Shewanella oneidensis)的厭氧菌為動力，奧奈達湖桿菌是在美國紐約的奧奈達湖湖底分離出來，它可在低氧重金屬的環境存活，還把金屬離子給還原成金屬，經常用於奈米技術與廢汙水處理當中。細菌電池也是要借用它的這種特性。

南韓籍的蔡尚恩助理教授談他的研究，其中包括口水電池。

電池外表薄的像紙張，由硝酸銀製成的陰極，加上導電聚合物做為陽極，中間則是冷凍乾燥細菌做為儲存器，奧奈達湖桿菌能夠以葡萄糖類的有機質為食，所以口水就很適合。乾燥的細菌遇到口水後就會被喚醒，開始進行呼吸作用(分解養料)，在這個過程中就會釋放電子與質子，硝酸銀的陰極就會補捉這些電子產生電流，目前已證實可行，但是電量還需要加強。

蔡教授說：「現在我們細菌電池的功率大約是每平方公分幾微瓦(百萬分之一瓦)，串連16個可以勉強點亮LED，但是對於其他需要更高功率的電子產品仍是不夠，因此我們需要對電池進行功率改進，這是未來的努力方向。」

所以，目前細菌電池還不能為手機供電，但是其他研究者也有興趣加入研究，它當然不只使用口水，也可以用汗水，因此羅格斯堡大學阿倫．馬其歐(Aaron Mazzeo)希望它能成為成為貼在身上的穿戴電子產品。

(中時電子報)