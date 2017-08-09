陳無嫌基金會「小水滴的奇幻漂流」 支持偏鄉學童「在地遊學」

水蛙窟定向學習。(里山生態有限公司提供)

倘佯在山海環抱的恆春半島。(里山生態有限公司提供)

繼去年推動「在地遊學」、舉辦「墾丁ㄟ社區生態旅遊解說員體驗營」，引領學童認識了里德社區豐富的生態和在地文化之後，財團法人陳無嫌教育基金會和墾丁國家公園管理處今年八月七日再次合作、委託里山生態有限公司舉辦三天二夜的「小水滴的奇幻漂流」生態夏令營，以體驗旅遊方式，於生態多樣性的恆春半島，學童化身為小水滴，體驗從森林流經大海的歷程，認識沿途不同的棲地類型與生態物種。

本次營隊計招收24名三至六年級的學童，包括來自恆春在地、屏東各鄉鎮、及高雄、台東等地，歷經8月7日至9日三天的營隊活動，實地走訪水蛙窟、港口及後灣等社區，並參與生態講座、定向運動、陸蟹觀察、鹽滷豆腐手作體驗、淨灘工作及野外露營等活動，充分體驗恆春半島豐富多樣的生態人文。

在後灣淨灘。(里山生態有限公司提供)

譬如在後灣社區淨灘時，學童不忍美麗的沙灘變得髒亂惡臭，在短短一小時中，於豔陽下竟然撿拾了75公斤重的海洋廢棄物，回復沙灘原有的動人面貌。定向運動競賽，也令學童印象深刻，第一名的學童說：「在水蛙窟社區玩定向運動很有趣，雖然很熱很累，但在52分鐘內回到集合點，拿到第1名，很有成就感。」

與寶春師傅合照之結業式。(里山生態有限公司提供)

將營隊所見所聞化成生態地圖 (里山生態有限公司提供)

在活動最後一天的結業典禮，每位小水滴分成四組，以團隊合作方式，將營隊中的所見所聞，化成”生態地圖”，並製作道具，以戲劇方式，在寶春師傅面前分享這趟奇幻漂流的旅程心得。

財團法人陳無嫌教育基金會董事長吳寶春說，基金會本年度持續支持屏東偏鄉的在地遊學，設計以小水滴的概念在恆春半島進行生態之旅，過程中我們看到小朋友開始關注環境的變化，願意為劣化的環境付出努力，這點讓他相當感動，希望這趟旅程能在小朋友心中留下深刻的記憶。

寶春師傅頒發結業證書。(里山生態有限公司提供)

墾管處副處長李登志也表示，國家公園強調的是生態保育，需要大家一起保護環境和家園，體驗營的結業式不是結束而是開始，希望小朋友們學到生態保育的精神和理念能夠傳遞出去。

長期陪伴恆春半島社區推動生態旅遊工作的里山公司執行長林志遠提到，社區生態旅遊發展至今已為地方帶來新面貌，將致力在地景觀、聚落文化及特色餐飲作一完整結合，讓學童體驗真正的在地之美。吳寶春亦提到，很高興學童們能以不同角度認識自己的家鄉、解說自己的家鄉，這將成為他們未來的重要資產，也會像顆種子般帶給其他同學影響。

(中時電子報)