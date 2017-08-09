陸央行：螞蟻金服不得做「無現金」宣傳

昨日，針對阿里巴巴旗下盒馬鮮生的門店只接受移動支付而不接受現金，大陸央行明確表示「拒收人民幣現金涉嫌違法」。今日又有消息稱，大陸央行曾約談螞蟻金服，要求宣傳中不得使用無現金字眼。

支付寶在今年8月1號-8月8日推出了「無現金城市周」，推廣無現金消費。但據券商中國報導，大陸央行武漢分行曾在7月約談螞蟻金服公關部負責人，告知人民幣管理相關法律制度，明確提出3點要求：一是在無現金城市周活動中去掉「無現金」字眼；二是撤掉所有含有「無現金」字眼的宣傳標語；三是公開告知參與商戶不得拒收人民幣現金、尊重消費者支付方式的選擇權。

報導還引述知情人士稱，近日，大陸央行總行對各分支行下發通知稱，最近一些地區推進的無現金支付方式，與螞蟻金服等合作創建無現金城市等活動，其中的一些宣傳主題和做法干擾了人民幣流通，社會反響較大，對社會公眾產生較大誤解。央行要求各地抓緊行動，依法對不合適的提法、做法進行糾正和引導。

此外，大陸官媒「經濟參考報」並於今日刊出評論文章稱「無現金社會應儘快糾偏」，文章指出「無現金」活動出現了4大偏差，分別是，一是未全面看待非現金支付。二是「消滅現金」與現實不符。三是拒收現金違反法律法規。四是容易出現妨礙公平競爭行為。

(工商)