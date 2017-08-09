南非總統祖馬驚險挺過不信任投票

南非總統祖馬（Jacob Zuma）周二驚險挺過國會不信任投票，他所屬的執政黨非洲民族議會（ANC）仗著議席優勢，以198票反對、177票贊成否決此案，讓祖馬逃過貪腐風暴得以繼續未完的任期。

ANC成功否決反對黨發起的不信任投票，此案最終以198票反對、177票贊成、9票棄權而遭到否決，但ANC有超過20名議員倒戈改投贊成票，顯示祖馬因身陷貪腐在黨內極不受歡迎。

事實上，這是祖馬自2009年擔任總統後第8次面臨不信任投票，但先前投票皆採記名形式，此次則是首次改為不記名，原因是反對黨希望爭取到ANC議員支持。

(工商)