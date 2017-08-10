聖約大校友建校為特色 豐富教學資源

上海諾霸精密機械公司曾鴻煉董事長（右四）於聖約大創新育成中心成立全台科大首創的「扭力技術研發中心」。(圖片：聖約大提供)

「校友建校」是聖約翰科技大學（簡稱：聖約大）所獨有的特色，「新埔工專」的創設，是在台灣的上海聖約翰大學、聖瑪利亞女校校友及台灣基督教聖公會集資購地、興建校舍，出錢出力、不遺餘力。基於對母校深厚的情誼，對學校的經營發展非常關心，也提供最大的支持與幫助。新埔工專成立後，歷屆校友也效法約大校友會，特別重視傳承及人才培育精神。6萬多名遍佈於海內外各行各業的校友，形成龐大且綿密的校友網絡，至少有30多位是上市櫃公司的執行長或是創業者，校友積極運用他們的資源與人脈，達到提攜後進、經驗傳承的目的，不但縮短人力培訓的時間成本，也能幫助學生擁有踏入職場的「實戰力」。

亞翔工程姚祖驤董事長捐贈價值千萬的無塵室設備，讓母校擁有國立大學才有的一流設備。(圖片：聖約大提供)

聖約大艾和昌校長表示，學校最大的優勢在於校友遍布各領域，對母校向心力強，願意提供資源幫助母校發展。而其中有不少校友是企業大老闆，例如：無塵室研發施工大廠～亞翔工程公司姚祖驤董事長捐贈無塵室設備，讓母校擁有國立大學才有的一流設備；全球扭矩工具的領導者～諾霸精密機械（上海）公司曾鴻鍊董事長在校內設立全台科大首創的「扭力技術研發中心」；天立電機公司林祺洋董事長捐贈部分經費設立「精密製造與檢測技術中心」、花蓮客運公司張譽興董事長捐贈1部教職員工校車及100萬元成立「海鷗獎學金」，並提供20萬元做為校內橄欖球隊發展基金；馬來西亞杜甫科技李輝達董事長提供學弟妹海外實習就業機會，更租用高級公寓提供住宿，妥善照顧學弟妹生活…。校友對母校的感念與回饋，具體體現在各界校友提供的豐富資源上，不但充實母校教學設備，更幫助學弟妹在修業期間即刻進入產業界實習。

馬來西亞杜甫科技李輝達董事長（左四）提供學弟妹海外實習就業機會，更租用高級公寓提供住宿，今年已有10位學生赴杜甫科技實習。(圖片：聖約大提供)

「校友企業，保證就業」，艾和昌校長說，這是以「校友建校」為特色的聖約大所獨有的優勢與資源。學校透過「百家校友企業站出來」活動，發動校友在各領域的影響力，幫助學弟妹找尋合適的實習與就業機會，及早認識及掌握產業界最新脈動，加值職場競爭力。不只提供學生實習以及教師業界深耕的機會，也讓校友願意回學校擔任業界導師或是認養老師們的專利，甚至是參與育成中心的合作等等，讓學界與產業界緊密結合，不但幫產業界找到即時可用的人才，也幫學生找到切合能力的工作，締造產、學雙贏的局面。

艾和昌校長指出，學校與諾霸精密機械（上海）公司合作設立「扭力技術研發中心」，除提供學生學習與實習外，也希望藉此建立與校友企業的扭矩檢測服務與緊密聯繫，並由學術研究做出發點，最終能夠成為扭矩檢測與測試儀校準中心標竿及建立相關的標準規範。此外，學校機械系、電子系及資管系也與台灣鴻石國際公司分別簽訂產學合作案，進行扭矩扳手扭矩測試儀校準天平的功能改良技術研發。目前扭力中心正在進行認證程序，未來將可結合鴻石國際提供密切的技術交流。

花蓮客運公司張譽興董事長（左）捐款幫助母校聖約大，艾和昌校長（右）代表教育部頒贈「捐資興學」銀質獎牌。(圖片：聖約大提供)

身為創校50年來第一位校友校長，艾和昌將以「綠能、智慧、健康」作為聖約大發展特色，首要工作就是活化舊有建築物、設置三共三創規劃20間跨域特色實驗室，包括：智能載具、無線感測、時尚機能元素交易所、跨境與AR電子商務、木創設計、福祉照護型機械人及輔具…等，提供學生團隊獨立工作空間、創意交流場域與專業老師群指導，將專業技術轉化為產業應用並新創公司。讓學校從綠能科技出發，結合智慧節能、走向樂活健康，引領學校走向國際化。

(中時電子報)