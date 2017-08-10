作家：看了這張照片 讓人有點同情蔡總統

小英總統穿長袖觀看少棒賽，洛杉基不禁說，看起來有點淒涼。(翻攝自蔡英文臉書)

蔡英文總統6日在臉書PO出自己穿長袖坐在電視機前觀看少棒賽的照片，自由作家洛杉基不禁說，看了這張照片，其實有點同情蔡總統。

洛杉基指出，蔡總統像金絲雀，在金子打造的籠子裡，一個人寂寞地過著舒適優越的小日子。除了她御用的攝影師閨密，竟沒有人跟她一起看球賽。

他說，咱們幾個哥兒們，一起看球賽，那可是完全不一樣的景象。有的打赤膊、有的捲袖子，啤酒下肚，一興奮，又叫又跳又擊掌，滿臉通紅，滿身大汗，那才叫過癮。

洛杉基感慨說，蔡總統的「網路常態」看起來有點淒涼，連個一起看球的朋友都沒有，「不知是冷氣太強還是體質過寒，穿著長袖衣，冷靜地驚人，完全不是看球賽的常態！」他建議御醫找個老中醫為她補補身子。可能是兵推時在小裝甲車裡中了暑，是該好好調理一下了，否則如何日理萬機？

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(中時電子報)