華信航空APP全新升級，專屬的旅遊小秘書

華信航空APP全新升級。圖：華信提供

華信航空APP再升級，自8月9日起推出APP全新升級版，只要下載華信航空APP，就可擁有個人專屬的旅遊小秘書，提供民眾搭機旅遊時最貼心的服務。除了一般訂位、購票基本功能外，更與日常生活緊密結合。

全新華信航空App升級後，查詢航班、個人化設定、行程管理功能全面一次提升，是旅客可以信賴的十項全能小秘書。

華信APP擁有多項國內首創的服務功能，在訂位購票方面：航班行程首創行事曆的功能，提醒旅客航班即將到來；購票流程中首創直接申請旅遊平安保險的服務，以及便利的LINE Pay支付選項。

在行程管理方面：新增訂位紀錄完整呈現，方便旅客輕鬆查找的功能；旅客亦可直接於APP內申請退票。在個人化設定方面：新增儲存用戶資料及常用旅客名單，於訂位時可直接帶入常用旅客的資訊，節省每次訂購時間，旅遊旺季購票更是快速方便。

此外華信APP新增的服務還包含航班起飛前24小時網上報到、與華信官網的特別通知同步、內建繁簡體中文及英文系統、各項優惠活動，以及聯絡我們的服務電話撥出服務。

透過華信全新App完成訂位後，只要點選加入行事曆功能，就會提醒航班即將到來，行程查找管理非常方便！訂位購票同時，還可順手申請旅遊平安保險，一次完成。遇到行程改變時， App支援申請退票功能。颱風期間班機異動頻繁，App將主動推播航班訊息，不必看官網或電視跑馬燈隨時掌握班機狀況。

(工商)