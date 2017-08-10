樂來越快樂，故宮南院樺璽與南區國稅局齊力打造亞洲藝術文創區

樺璽在故宮南院辦「樂來越快樂」活動海報。圖：樺璽提供

故宮南院文教設施民間參與興建營運移轉案特許公司樺璽與南區國稅局嘉義縣分局將於8月12日下午4時在故宮南院藝文廣場舉辦「健走稅月 樂來越快樂 亞洲文化藝術體驗活動」。當天民眾們帶著7月及8月的發票來活動現場，可以欣賞表演、兌換好禮與抽獎。

表演以「舞動世界」為題，台灣跳鼓陣、日本舞踊、中國千手觀音、泰國舞等，現場演出以外，民眾還可捐發票換好禮，還有機會可參加抽獎。

本次活動分三大主題：藝文活動/健走活動/體驗活動，藝文活動邀請的表演者皆是富有口碑知名度的藝文團體，包括東方藝術團：國家級教練朱瑞祥創立，表演中國千手觀音及台灣跳鼓陣，兼具武術與舞蹈之美。

四面泰傳舞團：致力於推擴泰國藝術，曾獲教育部新住民舞蹈比賽 「特優獎」。

【紫流】日本舞踊：翁敏華老師鑽研日本舞踊二十年，2006 年創立【紫流】從事日本舞蹈推廣。

健走活動有益健康還可以參加摸彩! 1.自即日起上班時間至南區國稅局嘉義縣分局，或每週二、四至嘉義執行署，捐出

106年7-8月15張紙本發票（或無實體電子發票 7張），即可預先報名健走，每人及代理限換8 張健走活動卡及摸彩券。

8月12日當天攜帶上述說明之發票亦可現場受理報名，由於名額有限，建議提前報名，以免向隅。當日活動卡3個關卡完走，可獲得精美完走禮乙份，時下最流行USB手持電風扇，參加者另可參加摸彩活動。

(工商)