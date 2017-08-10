茱麗葉畢諾許與老搭檔舊情復燃 59歲蘭伯特全裸獻激吻、車震

暌違30多年，茱麗葉畢諾許與蘭伯特威爾森再度合作，激情不減（亮點國際提供）

蘭伯特威爾森與茱麗葉畢諾許再度合作，展現法式火辣的戀愛模式，露出性感屁屁誘惑影后（亮點國際提供）

《辣媽好孕到》由茱麗葉畢諾許與蘭伯特威爾森兩人既《激情密約》之後，睽違30多年再次合作，同時蘭伯特也對能夠再度與天后茱麗葉合演情侶感到榮幸，兩人在片中展現法式火辣的戀愛模式，激吻、車震樣樣來，而導演娜歐蜜也在片中增加女性福利，讓擁有性感大叔稱號的蘭伯特威爾森全裸入鏡！

蘭伯特是少數遊走在英、法兩國影壇，甚至好萊塢皆游刃有餘的歐洲實力派影星，對台灣觀眾來說最熟悉的角色就是《駭客任務Ⅱ&Ⅲ》中的大反派「資訊販子」，近年來在法國影壇與電視圈，蘭伯特反轉大壞蛋形象，慢慢打造喜感大叔的形象，又在《人神之間》演繹智慧型熟男「金盆洗手」，該片也因他的精湛演技獲得坎城影展評審團大獎，並得到法國盧米埃獎及凱撒獎最佳影片。

1985年他與茱麗葉的成名作《激情密約》，是很多法國五六年級生的經典回憶，所以當茱麗葉畢諾許在拍攝本片時提到或許可以再找蘭伯特一起合作，片組人員一致叫好，由天后出馬邀約，造就兩人30多年後的重新聚首，《辣媽好孕到》中飾演一對離異鴛鴦的兩人，也笑稱在本片中會將火花點燃到最高點。該片25日上映。

(中時)