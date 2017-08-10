全球網速排名 台灣第三

根據英國網站的調查，英國某網站最近進行全球189國寬頻網路下載速度調查，台灣寬頻網路平均下載速度為34.4Mbps，在調查的189個國家中排名第三。網速最快國家為新加坡，寬頻載速平均為55.13Mbps，瑞典的40.16Mbps則排第二。

英國「Cable.co.uk」調查指出，新加坡成為全球網速最快的國家，下載7.5GB影片只要18分34秒，第二名的瑞典則需25分30秒，台灣網速，則成為全球第三快的國家，過去被認為最快的南韓僅排第16，網速前10名國家為新加坡、瑞典、台灣、丹麥、荷蘭、拉脫維亞、挪威、比利時、香港、瑞士。

(中時電子報)