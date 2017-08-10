美防長警告北韓停止導致政權滅亡行動
美國國防部長馬提斯9日警告北韓，停止任何將「導致其政權滅亡」和「人民毀滅」的行動；強調美國和盟邦擁有精準的防禦和攻擊能力，北韓將會輸掉任何挑起的武器競賽和衝突。
馬提斯在五角大廈發出的聲明中說，美國和其盟友毫無疑問會自我捍衛免受攻擊，北韓必須停止孤立自我和停止追求核子武器；北韓應考慮停止採取任何將導致其政權滅亡和人民毀滅的行動。
馬提斯並表示，川普總統在去年12月獲悉北韓威脅日益增加，就任後首先命令他強調美國的導彈飛彈防禦和核威懾力量已經準備好了。馬提斯說，聯合軍隊現在擁有地球上最準確，排練和強大的防禦和進攻能力，警告北韓政權的行動將繼續遭美國聯軍擊敗，並將輸掉任何由其挑起的軍備競賽或衝突。
(中時)
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